Darío Osorio sumó minutos en el agónico empate de Crystal Palace por la Europa League

Darío Osorio fue protagonista en el agónico empate a uno entre Crystal Palace y Hoffenheim por la cuarta fecha de la fase liguera de la UEFA Europa League.

La escuadra del chileno arrancó el partido con el pie izquierdo y a los siete minutos ya se encontraba por abajo en el marcador, tras la anotación de Alexander Prass en el elenco alemán.

Con el conjunto inglés por debajo en el tanteador, el técnico Pierre Sage apostó por el ingreso del seleccionado criollo en el 75'. Sin embargo, tras cartón, los británicos quedaron con un jugador menos por la expulsión de Adam Wharton (77').

Pero esto no desanimó al cuadro dueño de casa y cuando se disputaba el primer minuto de tiempo añadido, Osorio se combinó con Daichi Kamada, quien a su vez abrió el balón hacia la derecha donde un compañero envió un centro al área y tras un rebote, fue el japonés quien sentenció la igualdad.

De esta manera, las "águilas" se situaron en el 18° puesto con cinco puntos, dos por debajo de la línea de clasificación directa a octavos de final.

Cabe señalar que el Crystal Palace volverá a la cancha este domingo a las 11:00 horas para enfrentar al Liverpool, por la décima jornada de la Premier League.

(Imagen referencial: @cpfc)

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