Darío Osorio sigue sumando pretendientes en el fútbol alemán

El seleccionado nacional Darío Osorio no para de sumar interesados en el mercado europeo gracias a las grandes campañas que ha realizado con el FC Midtjylland, donde se ha convertido en pieza fundamental de su equipo.

El chileno, escogido como el mejor extremo derecho de la Superliga de Dinamarca, ha aportado con seis goles y ocho asistencias en lo que va de temporada, números que llamaron la atención en Alemania.

Ya hace unas semanas un medio germano aseguró que el oriundo de Hijuelas se encontraba en la órbita del poderoso Bayern Múnich y ahora, Nicolo Schira, especialista en fichajes, sumó a otros dos tradicionales elencos teutones.

Uno de ellos es el Borussia Dortmund, el segundo club más ganador del país y actual sublíder de la Bundesliga, y el Hertha Berlin, que hoy en día se encuentra en la segunda división del fútbol alemán.

PURANOTICIA