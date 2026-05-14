Darío Osorio se consagró campeón de la Copa de Dinamarca con el Midtjylland

Darío Osorio dijo presente en el triunfo por 1-0 sobre Copenhague con el cual Midtjylland se consagró campeón de la Copa de Dinamarca por tercera vez en su historia.

El volante arrancó como titular, aportando movilidad en zona ofensiva y cuando el duelo se acercaba a su final, el chileno recibió una falta que derivó posteriormente en el gol de Han-Beom Lee luego de un pase de Aral Simsir (82').

Poco después, Kevin Mbabu sustituyó al formado en Universidad de Chile (85'), quien vio desde el banco cómo sus compañeros aguantaron hasta el pitazo del árbitro que indicó el final del cotejo.

De esta manera, el oriundo de Hijuelas levantó su segundo título con la camiseta de los "lobos", tras la obtención de la Superliga de Dinamarca en su temporada de debut en el club (2023-24).

Además, el resultado le permitió a Osorio y compañía sacudirse después de la seguidilla de tres empates consecutivos que le impidieron volver a conquistar la liga del país nórdico.

(Imagen: @fcmidtjylland)

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