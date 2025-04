Darío Osorio habla sobre sus golazos en el Midtjylland: "Siempre lo he tenido"

A Darío Osorio no le pesó vivir en el FC Midtjylland de Dinamarca su primera experiencia en el fútbol extranjero y rápidamente comenzó a brillar para convertirse en una de las principales figuras del club.

Pero lo que más ha llamado la atención en la prensa de ese país sobre el joven delantero son los tremendos golazos que ha marcado. Por eso, en una entrevista con el medio Tipsbladet, el atacante nacional entregó la clave para su buen momento en el conjunto escandinavo y las dianas de gran fractura.

"No sé si he trabajado tan duro en ello. Para mí es natural. Siempre lo he tenido y aquí he tenido la oportunidad de marcar varios goles desde fuera del área. Me quedo después del entrenamiento unas cuantas veces por semana y lo practico, y me ayuda a obtener buenos resultados. Pero ese tiro la he tenido siempre, incluso cuando era niño y joven", destacó el oriundo de Hijuelas.

"No sé si estoy de acuerdo en que soy yo personalmente a quien los adversarios tienen en la mira. Creo que tenemos varios jugadores que por sí solos pueden marcar la diferencia. Pero si decimos que esa atención de los rivales me hace un poco más difícil marcar, bueno, para mí no es tan importante ni tan grave. Para mí lo más importante siempre es ayudar al equipo defensivamente o ofensivamente. Si mi compañero marca, lo celebro y soy tan feliz como si hubiera marcado yo. Nunca me ha importado tanto si soy yo quien marca el gol o da la asistencia", añadió.

Por último, agregó: "No me preocupa si no marco. Entiéndeme correctamente. Si pierdo una gran oportunidad en un partido, me enojo conmigo mismo, pero si no marco en uno, dos o tres partidos, no es tan grave para mí. Lo importante es que yo aporte al equipo lo que debo".

