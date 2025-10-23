Darío Osorio fue titular en tercera victoria consecutiva del Midtjylland en la Europa League

Con Darío Osorio como titular durante gran parte del encuentro, el Midtjylland derrotó por 3-0 a Maccabi Tel Aviv en Belgrado, alzándose como líder de la UEFA Europa League por diferencia de gol.

El futbolista chileno fue utilizado como extremo por derecha por el entrenador Mike Tullberg y aunque se generó un par de ocasiones de peligro en el segundo tiempo (48' y 58'), no pudo convertir y fue sustituido en el minuto 71'.

El conjunto danés fue amplio dominador de las acciones ante el cuadro israelí, que debido al conflicto con el grupo terrorista Hamás, ha debido disputar sus partidos en la capital de Serbia.

Luego de unan solitaria conquista de Franculino Djú en el epílogo dela primera mitad (43'), Philip Billing aumentó las cifras en el complemento (70') y posteriormente, Djú selló el triunfo con su segundo tanto personal (83').

De esta manera, los "lobos" cosecharon su tercera victoria en igual cantidad de duelos y gracias a su diferencia de gol treparon hasta el primer lugar, pese a tener los mismos nueve puntos de Sporting Braga y Olympique de Lyon.

Osorio y compañía volverán al ruedo en el plano internacional el jueves 6 de noviembre cuando enfrente al Celtic de Escocia a partir de las 14:45 horas.

(Imagen: @fcmidtjylland)

PURANOTICIA