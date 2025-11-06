Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Darío Osorio fue titular en la victoria del Midtjylland ante Celtic por la Europa League

Darío Osorio fue titular en la victoria del Midtjylland ante Celtic por la Europa League

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El equipo del chileno continúa invicto en la competición europea, donde marcha como líder de la fase de liga, con 12 puntos.

Darío Osorio fue titular en la victoria del Midtjylland ante Celtic por la Europa League
Jueves 6 de noviembre de 2025 17:51
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Darío Osorio y el Midtjylland siguen invictos en esta edición de la Europa League. El cuadro danés, con el chileno en cancha, derrotó este jueves por 3-1 como local al Celtic de Glasgow.

El atacante fue titular en el elenco escandinavo y estuvo en cancha hasta los 59 minutos, realizando un correcto partido.

El conjunto dueño de casa liquidó el compromiso en el primer tiempo, pues abrió la cuenta a los 33' mediante un cabezazo de Martin Erlic, mientras que Mikel Gogorza aumentó las cifras a los 35' y luego, a los 41', Franculino Djú puso el tercero tanto.

En el complemento, ya sobre el final, el conjunto escocés descontó a los 81' con un lanzamiento penal convertido por Reo Hatate.

Con este triunfo, el Midtjylland se mantuvo con campaña perfecta en la Europa League, debido a que ha ganado sus cuatro partidos y marcha como líder de la fase de liga, con 12 puntos.

El elenco del chileno volverá a la acción por esta competencia el próximo 27 de noviembre, cuando se mida contra la Roma.

(Imagen: @fcmidtjylland)

PURANOTICIA

Cargar comentarios