Darío Osorio fue titular en la victoria del Midtjylland ante Celtic por la Europa League

Darío Osorio y el Midtjylland siguen invictos en esta edición de la Europa League. El cuadro danés, con el chileno en cancha, derrotó este jueves por 3-1 como local al Celtic de Glasgow.

El atacante fue titular en el elenco escandinavo y estuvo en cancha hasta los 59 minutos, realizando un correcto partido.

El conjunto dueño de casa liquidó el compromiso en el primer tiempo, pues abrió la cuenta a los 33' mediante un cabezazo de Martin Erlic, mientras que Mikel Gogorza aumentó las cifras a los 35' y luego, a los 41', Franculino Djú puso el tercero tanto.

En el complemento, ya sobre el final, el conjunto escocés descontó a los 81' con un lanzamiento penal convertido por Reo Hatate.

Con este triunfo, el Midtjylland se mantuvo con campaña perfecta en la Europa League, debido a que ha ganado sus cuatro partidos y marcha como líder de la fase de liga, con 12 puntos.

El elenco del chileno volverá a la acción por esta competencia el próximo 27 de noviembre, cuando se mida contra la Roma.

(Imagen: @fcmidtjylland)

