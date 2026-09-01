Darío Osorio estaría a detalles de salir del Midtjylland para recalar en club de la Premier League

El mercado de fichajes del fútbol europeo se cerrará este martes y uno que está atento es Darío Osorio, quien sobre el cierre podría dejar el FC Midtjylland y dar el salto en el Viejo Continente.

Y ya hay una posible señal de que el chileno partirá del club. Es que desde Dinamarca, el periodista Ryan Svale Andersen aseguró que el atacante nacional se ausentó del entrenamiento ante los avances de su posible traspaso.

En tanto, según dio a conocer el Daily Mail de Inglaterra, el Crystal Palace aceleró las gestiones por el oriundo de Hijuelas, luego del frustrado intento por sumar al belga Malick Fofana, proveniente del Olympique Lyon.

Por su parte, el periodista inglés de Talksport, Ben Jacobs, señaló que el acuerdo entre ambos clubes contempla una cesión del formado en Universidad de Chile, con una opción de compra obligatoria por 26 millones de euros, más otros 4 millones en variables.

Eso sí, el acuerdo por el nacido en Hijuelas se tendría que concretar antes de las 18:00 horas de nuestro país para que finalmente Osorio pueda dar el salto en su carrera.

(Imagen: @fcmidtjylland)

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