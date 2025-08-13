Darío Osorio, en la órbita de la Premier League tras sus buenas actuaciones en Dinamarca

El futuro de Darío Osorio en Europa podría definirse antes de que termine el mercado de fichajes. El delantero chileno, que ha brillado en el Midtjylland de Dinamarca, ha captado el interés del Bournemouth de la Premier League, que lo ve como un refuerzo clave para su plantilla.

Según reportes del medio británico SKY Sports, el Bournemouth ha puesto sus ojos en Osorio ante la posible salida de sus figuras Luis Sinisterra y Dango Ouattara. El Midtjylland, por su parte, ya ha fijado el precio de salida para el jugador de 21 años: 20 millones de euros.

Si bien el valor es elevado, el club danés confía en que las destacadas actuaciones de Osorio en la liga danesa y su buen momento con la Selección Chilena han elevado su cotización en el mercado.

Un posible traspaso a la Premier League no solo sería un gran paso en la carrera del jugador, sino que también representaría un importante ingreso para la Universidad de Chile, que aún mantiene un porcentaje de su pase.

PURANOTICIA