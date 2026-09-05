Darío Osorio debutó en el primer triunfo del Crystal Palace en Premier League

A solo días de su arribo al club proveniente del Midtjylland de Dinamarca, el volante nacional Darío Osorio debutó con los colores del Crystal Palace, el cual consiguó su primer triunfo de la temporada en Premier League al imponerse por 3-2 a Fulham en el estadio Craven Cottage.

El dueño de casa asestó el primer golpe de la jornada con zurdazo de Josh King que venció la resistencia del portero Dean Henderson (10'). La visita respondió casi de inmediato por medio de Daichi Kamada, pero el VAR anuló la conquista por un milimétrico offside (14').

La escuadra del chileno tuvo su revancha en el minuto 34 y emparejó las cifras gracias a un Tyrick Mitchell que le botó el arco a Bernd Leno. No obstante, los locales se repusieron en el cierre del primer tiempo con un gol de César Palacios tras un rebote del golero.

Las águilas salieron con todo para afrontar el segundo lapso y nuevamente igualaron la contienda y otra vez con una diana de Mitchell, a quien le rebotó un deficiente despeje de Santiago García y el balón traspasó con suspenso la línea del arco (53').

El conjunto blanco buscó por todos los medios retomar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición, permitiendo que el forastero pudiera concretar la remontada a través del recién ingresado Ben Chilwell (77'), quien llevaba casi tres minutos en cancha.

Sobre el final del cotejo y con su elenco aguantando los embates del adversario, Osorio salió a escena y aunque no fue gravitante, al menos mostró compromiso para recuperar la pelota y asociarse con sus compañeros.

De esta manera, Crystal Palace firmó su primera victoria en el certamen inglés y con tres puntos, alcanzó en puntaje y demás registros al Ipswich Town de Marcelino Núñez, su rival del próximo sábado.

Pero antes de eso, los pupilos de Pierre Sage chocarán el martes con Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga.

PURANOTICIA