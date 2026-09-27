Montreal vuelve al triunfo en la MLS con Alexis Sánchez como titular

El equipo canadiense venció 3-1 a FC Cincinnati tras cuatro derrotas consecutivas. El delantero chileno jugó los 90 minutos, mientras que Tomás Gillier fue suplente.
Tras cuatro derrotas consecutivas, Montreal volvió al triunfo en la MLS al imponerse 3-1 como local ante FC Cincinnati, en partido jugado el sábado por la noche.
Alexis Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos a buen nivel.
El otro jugador chileno del equipo, el arquero Tomás Gillier, estuvo en la banca.
Daniel Ríos abrió la cuenta a los 25 minutos y Prince Owusu amplió la ventaja con dos goles (72’y 75’), para encaminar la victoria del conjunto de Montreal. El descuento para los visitantes lo logró Tom Barlow (64´).
Pese a esta victoria, Montreal sigue penúltimo en la tabla de la MLS con sólo 24 puntos en 27 partidos y sólo superando a Kansas City (21) que igual tiene que jugar esta fecha.
PURANOTICIA