Montreal vuelve al triunfo en la MLS con Alexis Sánchez como titular

Tras cuatro derrotas consecutivas, Montreal volvió al triunfo en la MLS al imponerse 3-1 como local ante FC Cincinnati, en partido jugado el sábado por la noche.

Alexis Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos a buen nivel.

El otro jugador chileno del equipo, el arquero Tomás Gillier, estuvo en la banca.

Daniel Ríos abrió la cuenta a los 25 minutos y Prince Owusu amplió la ventaja con dos goles (72’y 75’), para encaminar la victoria del conjunto de Montreal. El descuento para los visitantes lo logró Tom Barlow (64´).

Pese a esta victoria, Montreal sigue penúltimo en la tabla de la MLS con sólo 24 puntos en 27 partidos y sólo superando a Kansas City (21) que igual tiene que jugar esta fecha.

PURANOTICIA