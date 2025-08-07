Darío Osorio aportó una asistencia en triunfo del Midtjylland en ronda clasificatoria de la Europa League

Con la victoria, el equipo danés podrá afrontar con mayor tranquilidad el pleito de vuelta, fijado para el próximo jueves al mediodía de Chile.
Darío Osorio volvió a brillar con la camiseta del Midtjylland y entregó una asistencia para el triunfo por 3-1 de su equipo sobre Fredrikstad de Noruega, tomando una importante ventaja en la serie de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Europa League.
El conjunto danés abrió la cuenta por medio de Franculino Djú a los 14 minutos y poco después de cumplirse la media hora de juego, el chileno habilitó a Mikel Gogorza (32'), autor del 2-0 transitorio.
Bien entrado el complemento, el oriundo de Hijuelas fue sustituido por Valdemar Andreasen (72'). El dueño de casa estrechó las cifras a través de Jóannes Bjartalío (77'), pero 120 segundos más tarde Denil Castillo sentenció la victoria de los "lobos".
(Imagen: @fcmidtjylland)
