Darío Osorio anotó un golazo en la clasificación del Midtjylland a la fase de liga de la Conference League

Darío Osorio aportó con un gol en la contundente victoria por 4-1 del Midtjylland sobre Rijeka de Croacia, resultado que sumado el 2-0 obtenido en el duelo de ida, le permitió al cuadro danés clasificar a la fase de liga de la UEFA Conference League.

Corría el minuto 51 cuando el chileno sirvió un córner en corto combinando con Denil Castillo y con el balón nuevamente en su poder, eludió con facilidad a su marcador, ingresó al área y cerca de la línea de fondo, sacó un potente remate que superó la resistencia del golero balcánico.

De esta manera, el mediocampista ofensivo, que después se sustituido en el 57', llegó a dos conquistas y tres asistencias en la presente temporada con el elenco nórdico.

No obstante, es importante mencionar que durante los últimos días su nombre ha sido vinculado a varios equipos importantes de Europa en una operación que podría cerrarse en veinte millones de euros.

Por lo pronto, Osorio y sus compañeros deberán estar atentos al sorteo de este viernes para conocer su suerte en el certamen continental.

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(Imagen: @fcmidtjylland)

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