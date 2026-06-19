Daniel González y el debut de la UC en la Copa Chile: "El objetivo siempre es salir campeón, este club lo exige"

En vísperas del choque de este sábado con Deportes Copiapó por su debut en Copa Chile, Daniel González, resaltó la importancia que tiene para la Universidad Católica esta competición.

En conferencia de prensa, el zaguero afirmó que "estamos motivados y preparados. Es una dura competencia, el objetivo siempre es salir campeón, este club lo exige".

De todas maneras, el central fue enfático en señalar que este torneo no lo consideran una suerte de revancha, en un año donde sufrieron una derrota ante Coquimbo Unido en la definición de la Supercopa y, más recientemente, quedaron eliminados de la Copa de la Liga.

En concreto, el formado en Santiago Wanderers sostuvo que "no lo llamaría revancha, este club te exige ganar copas y es algo en lo que estamos al debe en los últimos años. Queda la espina, pero no podemos quedarnos en el pasado".

Respecto a la continuidad que ha tenido el fútbol chileno a diferencia del 2025, "Dani" destacó que "el año pasado jugamos 33 partidos, ahora ya llevamos como 30. Me gusta que haya muchos partidos, es competencia, hay más rotación. Nos viene bien seguir jugando, así mejoramos detalles".

Por último, González llamó a la UC a no confiarse en su visita al "León de Atacama". "Depende de cada técnico, en 2024 jugamos con Glorias Navales, eran amateur y no fue fácil. Sea la división que sea, cada uno tiene su forma de jugar. Copiapó se hace fuerte de local sobre todo, sabemos lo que juegan y esperamos hacerlo como venimos haciéndolo en intensidad", finalizó.

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