Daniel González fue convocado a la Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay por las Clasificatorias

El director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, sumó un nuevo nombre para la convocatoria con miras a los partidos ante Brasil y Uruguay, en el marco de la última doble fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

Se trata de Daniel González, defensa de Universidad Católica, cuya última convocatoria en la Roja había sido en febrero pasado para el encuentro amistoso ante Panamá.

El central, quien arribó en 2022 al cuadro precordillerano, ha sido titular indiscutido de la UC en la presente campaña, sumando presencia en 20 compromisos, con un saldo de dos goles.

De momento, el elenco nacional no ha informado sobre ninguna baja, pero todo apunta a que Paulo Díaz, zaguero de River Plate, podría ser liberado debido a problemas físicos que lo han tenido al margen en el cuadro millonario.

PURANOTICIA