Daniel González anticipa los partidos de la UC en la Copa Libertadores: "Tenemos que hacernos fuertes en el Claro Arena"

El domingo ante Universidad de Concepción, Daniel González cortó una racha de casi dos meses sin ver acción con la camiseta de Universidad Católica, tras ser operado debido a un quiste en la zona del tórax.

Este martes en conferencia de prensa, el defensor valoró su regreso a las canchas como lateral derecho y afirmó que "me sentí bastante bien. Tengo que ir agarrando ese ritmo con el pasar de los partidos. Obviamente, mi posición natural es de central, pero los jugadores tenemos que ser versátiles en las posiciones. Yo estoy a disposición del profe, del cuerpo técnico, de lo que necesite el equipo".

Eso sí, el formado en Santiago Wanderers no ocultó su preocupación por los problemas que ha mostrado la UC en la última línea. "Si bien año pasado destacamos en el bloque defensivo, siento que es fútbol, o sea, el equipo rival propone. Si tenemos cosas que mejorar más allá de los nombres que estén en el bloque defensivo. Todos trabajamos de la misma manera", partió señalando el central.

Asimismo, "Dani" reconoció que "sabemos que nos está costando un poco arrancar los partidos ganando, pero hemos estado trabajando duro para eso. Tenemos que mantenernos fuertes atrás, sobre todo para las para que cuando nos toquen las oportunidades arriba saber aprovecharlas. Es todo mejorable, también el rival quiere ganar, pero nosotros tenemos que hacernos más fuerte ahí".

Por otra parte, el ariqueño anticipó la participación de los "cruzados" en la Copa Libertadores y afirmó que "nos estamos preparando bastante bien, pienso que tenemos que seguir corrigiendo detalles, estamos recién empezando el año. Si bien no tenemos excusa, no podemos perder tiempo, pero siento que estamos bien, los partidos que nos tocaron son muy motivantes. Son clubes grandes (Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors y Cruzeiro) que tenemos que estar a la par y competir".

En esa misma línea, González sostuvo que "siento que tenemos que hacernos fuertes acá (en el Claro Arena). Eso es lo principal, sacando los 9 puntos que tenemos que hacer acá. Después, las cosas se van a dar un poco más fluidas".

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