Daniel Garnero responde a críticas tras volver al triunfo ante Coquimbo y asegura que "no veo una crisis bajo ningún punto de vista"

Universidad Católica se reencontró con la victoria tras vencer por 2-1 a Coquimbo Unido para enmendar el rumbo en la Liga de Primera y, de paso, acallar las críticas por la irregularidad que ha mostrado en las últimas semanas.

A propósito de esto, el director técnico Daniel Garnero indicó en conferencia de prensa que "escuché mucho en estos días la palabra crisis. Nosotros no estamos en el torneo como quisiéramos, pero no veo una crisis deportiva bajo ningún punto de vista".

En esa misma línea, el entrenador aludió a la supremacía que ha tenido el puntero Colo-Colo. "Estamos lejos del líder, pero el segundo está a 13 puntos. Colo-Colo sacó una ventaja muy grande, al principio injustificada, pero después agarró un rendimiento y hoy se está paseando en el torneo", puntualizó.

Asimismo, el DT expuso que "nosotros, Coquimbo y O’Higgins competíamos a nivel internacional, que no es sencillo. No creo que lo nuestro haya sido tan malo como muchos quisieron hacer ver. Sobre todo en la prensa y las redes sociales".

Con respecto a las claves de la victoria de hoy sobre el cuadro pirata, el adiestrador cruzado señaló que "en el segundo tiempo nos encontramos mejor. Empezamos a ganar más disputas. Tuvimos la efectividad que en otros momentos nos faltó y eso nos dio seguridad. La parte anímica es fundamental. Nosotros tenemos objetivos muy claros por delante".

"Coquimbo estuvo sólido porque nosotros no fuimos agresivos. Jugamos contra un gran rival, que si no lo inquietas, es muy difícil entrarle. Los muchachos que entraron lo hicieron de muy buena manera, colaboraron con la mejora. Estoy contento porque el plantel reaccionó para llevarnos los tres puntos", complementó.

Por último, Garnero volvió a repasar la baja de rendimiento que ha tenido el conjunto precordillerano. "Es difícil sostener niveles muy altos y vamos en búsqueda de eso. Si nosotros logramos individualmente y a su vez colectivamente volver a esos niveles, vamos a disputar mejor, vamos a ganar más partidos y se nos van a acercar los objetivos que nos propusimos de acá a fin de año", cerró.

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