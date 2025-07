Daniel Garnero reconoce que le "seduce" jugar un torneo internacional en el nuevo estadio de la UC

La opción de que el Claro Arena se pueda inaugurar en las próximas semanas sigue generando expectación en Universidad Católica.

Este jueves fue el técnico del cuadro "cruzado", Daniel Garnero, quien se mostró ilusionado con jugar en el nuevo estadio y con la oportunidad de clasificar a un torneo internacional para el próximo año.

"Mi primer objetivo es el domingo. Enfrentamos al puntero (Audax Italiano), tenemos que hacer las cosas bien. Es una linda medida que tenemos también en nuestro crecimiento como equipo. Ese es mi primer objetivo. Obviamente que tenemos objetivos ambiciosos, nos gustaría que el club pueda también hacerse fuerte de local y jugar un torneo internacional ahí, es algo que que me seduce. Para lograrlo, tenemos que hacer muy bien esta segunda rueda para tener ese objetivo de clasificar a un torneo internacional", expresó el DT en conferencia de prensa.

"El estadio genera cierta ansiedad. Históricamente Católica se hizo fuerte ahí, buscamos un funcionamiento que nos dé seguridad y confianza, si logramos hacer la localía positiva es algo que entusiasma", añadió el estratego del conjunto de la franja.

Además, se refirió a la situación del defensa Valber Huerta, quien todavía no puede redebutar en la UC: "El está pasando un momento donde deportivamente no lo veo bien todavía, así que en este instante no va a tener chance de ser convocado, hasta que no lo vea en condiciones físicas de estar a la altura de sus compañeros".

Sobre Audax Italiano, sostuvo: "Es uno de los equipos que mejor viene en esta temporada. Tiene niveles individuales muy altos y colectivamente se notan que están muy seguros de lo que hacen, así que para obtener el triunfo, vamos a tener que hacer las cosas muy bien porque el el rival nos va nos va a exigir mucho".

Por último, Garnero dijo que espera sumar un fichaje de cara a la segunda parte de la temporada: "Estoy insistiendo en la posibilidad de que venga alguien. Eso es un objetivo, ojalá se pueda y si no se puede, vamos a optar por la mejor opción que tengamos en casa".

