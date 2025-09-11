Daniel Garnero palpita el partido de la UC ante D. Limache: "Será importante lograr un buen resultado"

Universidad Católica se prepara para visitar este sábado a Deportes Limache en Quillota, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El cuadro "cruzado" contará con varias bajas, entre algunos jugadores lesionados y otros que fueron convocados a la Roja sub-20.

Frente a esto, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, manifestó su descontento. En ese sentido, el estratego argentino expresó: "No se intentó (pedir el regreso de los nominados) porque las reglas estaban claras y no iban a poder venir solo para este partido. Es una contradicción que te obliguen a jugar con juveniles, porque se van haciendo importantes y después no los puedes usar".

"Ahí está el inconveniente organizativo. Muchos de nuestros juveniles llegaron al primer equipo los últimos partidos por una cuestión de necesidad y también porque se ganaron el lugar. Hoy no tenemos ninguno", añadió.

Además, sostuvo: "A nosotros nos sacaron cuatro futbolistas que veníamos utilizando y encima se suman algunas lesiones o suspensiones. Entonces, terminamos con un plantel mucho más corto. Incluso en la semana entrenando éramos pocos".

En cuanto al duelo frente a Limache, comentó: "Este partido es de una trascendencia importante porque venimos de una muy buena racha y porque hay un receso posterior. Terminar más arriba posible este primer tramo del torneo nos va a venir muy bien".

"Será importante lograr un buen resultado. Jugar de local es mejor cuando las cosas van bien y si sumas mejor aún, pero si quieres cosas importantes, ganar de visita también es muy bueno. Con el receso que se viene nos quedará muy bien ganar y a eso vamos en nuestro próximo partido de este fin de semana", indicó.

Por último, Garnero expresó: "Obviamente que habrá juveniles porque necesitamos conformar 18 futbolistas y hay muchas bajas. Gary (Medel) fue evolucionando bien porque tuvo más tiempo de descanso. Él está con muchas ganas, pero tampoco queremos arriesgar. En el entrenamiento de este jueves lo determinaremos".

Consignar que el partido entre "cruzados" y "tomateros" se disputará a las 20:00 horas de este sábado en el estadio Lucio Fariña Fernandez de Quillota.

PURANOTICIA