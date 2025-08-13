Daniel Garnero cree que ni la UC ni Colo-Colo "llegan en su mejor momento" para el clásico de este sábado

A las 15:00 horas del sábado, Colo-Colo recibirá en el estadio Monumental a Universidad Católica, encuentro que asoma como fundamental para el objetivo de ambos equipos de repuntar y acercarse a los puestos de avanzada de la Liga de Primera.

El entrenador del conjunto precordillerano, Daniel Garnero, anticipó el pleito en conferencia de prensa y reconoció que ambos elencos atraviesan por un irregular presente y enfatizó en la dificultad que representará el pleito para los dos bandos.

"Estamos en una etapa donde estamos queriendo ratificar conceptos propios y miramos mucho más para adentro. Ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Creo que los dos planteles pueden estar mejor. Así que el partido del sábado va a ser un partido difícil, duro, clásico, apretado, de detalles. El que los tenga a favor, va a terminar ganándolo", comentó el director técnico.

En la misma línea, el adiestrador de los estudiantiles aseguró que "la idea que tengo del fútbol es ser protagonista, buscar el arco rival de la mejor manera posible y la mayor cantidad de veces posible. Si logras efectividad en eso, las cosas te irán bien. Sabiendo que vamos a enfrentar un rival muy duro, muy difícil en su casa, que también está con la necesidad de sumar. Así es que creo que va a ser un partido, como dije recién, muy apretado, de detalles".

El argentino también se refirió a la reunión que sostuvo el presidente del Comité de Árbitros, Roberto Tobar, con dirigentes de Blanco y Negro y solo se limitó a señalar que "si es para mejorar, para unir criterios, para explicar cómo se utilizan las herramientas, porque por lo visto la herramienta VAR no se está utilizando de la mejor manera".

Asimismo, el estratego reconoció que "yo también estoy en contra de muchas decisiones y en la cancha es difícil contenerse, pero no creo en la deshonestidad de los árbitros. Yo veo que se equivocan y veo otros partidos que se equivocan groseramente y no es porque quieren perjudicar. La unificación de criterios va a ser fundamental".

Por último, Garnero evitó polemizar sobre la ausencia de refuerzos en la UC para el segundo semestre. "La verdad que no es fácil, porque incorporar parece algo sencillo, no es tan sencillo. Los que están bien en esa posición están en lugares donde no los puedes sacar, no podemos ir a correr hoy a querer a tal futbolista. Con el plantel que tenemos, tenemos que rebuscárnosla", cerró.

