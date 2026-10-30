Daniel Garnero cede el favoritismo a la U de cara al clásico contra la UC: "Vienen bien, ganando"

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, reconoció el gran presente que atraviesa Universidad de Chile, traspasándole la responsabilidad de cara al clásico de este domingo a las 12:30 horas en el Claro Arena.

En rueda de prensa celebrada en el propio reducto de Las Condes, el argentino no dudó en señalar que "favorito es la U, que viene bien, que viene ganando por goleada los partidos", aunque precisó que "es un clásico, es un partido importante, especial".

Así y todo, el entrenador subrayó que el pleito "no nos encuentra en nuestro mejor momento, pero sí puede ser ese punto de partida que necesitamos, hacer un click para reaccionar, encontrar esa rebeldía deportiva que nos está faltando".

"Un resultado positivo en un clásico nos da la posibilidad de volver a meternos en la disputa del Chile 2 y terminar la recta de fin de año de la mejor manera, compitiendo por un pase directo a la Libertadores", complementó el ex DT de la selección de Paraguay.

Por último, el estratego del conjunto precordillerano entregó luces respecto de algunos titulares para el enfrentamiento con los azules, partiendo por la presencia del portero Darío Melo en desmedro de Vicente Bernedo.

En ese sentido, Garnero detalló que "en este ultimo tramo logramos tener casi todo el plantel completo, nos faltaron pocos jugadores. Y los que le tocó jugar después de tanto tiempo terminaron bien. Hoy hicieron un buen entrenamiento, con Juan Ignacio Díaz y Tomás Asta-Buruaga. Va a atajar Darío".

PURANOTICIA