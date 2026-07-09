Daniel Garnero admite dificultades en fichajes para la UC: "No creo que tengamos grandes alternativas"

Universidad Católica no tiene descanso en la mitad de esta temporada. El cuadro "cruzado" se alista para enfrentar este sábado a San Luis de Quillota por Copa Chile, certamen en el que ya están clasificados a los octavos de final.

Este jueves el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, se refirió al cargado calendario que afrontan, por lo que le dará descanso a jugadores como Gary Medel, Sebastián Arancibia y Juan Ignacio Díaz.

"En toda competencia y exigencia, ya sea física, mental o futbolística, los descansos son importantes. El atleta no solo tiene que entrenar bien, sino descansar y comer bien. Tras un semestre agitado, nos hubiese venido bien tener un receso, pero se dio todo tan exigente que no tenemos esa posibilidad. Vamos a parar cuatro días nada más", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Desde lo deportivo, es bueno seguir compitiendo, pero llega final de año y te quedas sin combustible. Estamos más acostumbrados a un receso, una mini pretemporada, pero tocó esto y vamos a aprovechar al máximo los días que tenemos para descomprimir un poco y estar con las mismas ganas", añadió.

Además, el trasandino abordó el tema de fichajes, del cual no se mostró muy optimista: "No hay muchos avances, está complicado. No está muy sencillo, aunque todos queremos. No creo que tengamos grandes alternativas (...) Espero que no se vaya nadie, pero esto es fúbol".

Por último, Garnero descartó la opción de que Matías Dituro regrese al club: "Yo no pedí arquero. Todo lo demás no corre por cuenta mía. Tenemos necesidades en otras posiciones".

PURANOTICIA