Dan a conocer la posible sanción que aplicaría Conmebol a Colo-Colo por incidentes

Colo-Colo ya recibió un castigo de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en el estadio Monumental en su partido ante Fortaleza por Copa Libertadores, por lo que tendrá que jugar sin público los dos partidos que le quedan en la fase grupal del torneo continental, ante Racing de Avellaneda y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, el cuadro albo todavía está a la espera de una sanción definitiva por parte del ente rector del balompié sudamericano. Y desde DirecTV Sports adelantaron el durísimo castigo que recibiría, que ya no sería ser descalificado de esta edición del certamen, sino que golpearía al conjunto de Macul en materia económica.

"Colo-Colo podría perder todo tipo de premios Conmebol. Sabemos cómo es el tema de los premios, no sólo en Colo-Colo, sino que en todos los clubes, que la Conmebol da premios por ganar partidos y superar etapas", indicaron en el medio.

Además, "perdería todo eso, más los partidos sin público, que serían cinco. Serían los dos o tres que le quedan de local en este año y dos más si clasifica para la próxima temporada".

A nivel deportivo, se dijo que "de momento descartan la descalificación. Muy difícilmente a Colo-Colo lo descalifiquen de las próximas copas. Lo que sí, y ahí es donde Aníbal Mosa con el club está peleando el tema de los puntos, es muy difícil".

"Ahí la Conmebol cuando dice que es un partido cancelado y no suspendido, lo toma como un partido que no se jugó y eso es muy fuerte. En base a eso, con la invasión a la cancha y los dos fallecidos, es muy difícil que Colo-Colo, no quiero decir imposible porque a veces pasan cosas, no pierda esos puntos", sentenció.

