Damián Pizarro se despide de Udinese y oficializa su nuevo club en Francia

En las últimas horas desde Francia adelantaron que Damián Pizarro dejará el Udinese de Italia para arribar al Le Havre de la Ligue 1. Y ya es oficial.

Este martes el cuadro galo confirmó al joven delantero chileno, quien llega al club cedido a préstamo desde el conjunto de Friuli.

"Un nuevo Ciel&Marine ha sido registrado. Bienvenido a Havre Athletic Club, Damián", publicó el elenco francés en sus redes sociales, junto a un llamativo video del ex atacante de Colo Colo.

El ariete, de 20 años, arriba a su nuevo equipo sin opción de compra y por una temporada, donde buscará sumar los minutos que no tuvo en su primer año en el conjunto bianconero.

Consignar que el Le Havre marcha en el antepenúltimo lugar de la Ligue 1 de Francia tras dos fechas disputadas de la competencia gala.

PURANOTICIA