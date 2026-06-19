Damián Pizarro podría regresar al fútbol chileno: Audax Italiano asoma como posible destino

Con el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, comenzaron a intensificarse los rumores sobre los posibles movimientos del mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

En ese contexto, durante las últimas horas surgió la posibilidad de que Damián Pizarro, quien no continuaría en Racing de Avellaneda, pueda retornar al balompié nacional para reforzar a Audax Italiano de cara a la segunda parte de la temporada.

De acuerdo con lo informado por el medio partidario Tanoticiascl, el exdelantero de Colo-Colo habría sido ofrecido al conjunto itálico como una alternativa para potenciar su plantel.

No obstante, la publicacióng aclaró que la operación aún se encuentra en una etapa preliminar.

"Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni acuerdo, pero su nombre está sobre la mesa".

Un eventual regreso al fútbol chileno representaría una importante oportunidad para que el atacante recupere el protagonismo que no ha conseguido consolidar durante su experiencia en el extranjero.

En sus pasos por Udinese de Italia, Le Havre de Francia y Racing de Argentina, el delantero no logró afianzarse ni sumar la continuidad esperada, por lo que un retorno al campeonato nacional podría convertirse en una alternativa para relanzar su carrera deportiva.

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