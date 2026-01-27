Damián Pizarro fue oficializado como nuevo jugador de Racing Club de Argentina: llega a préstamo por un año

Después de un amargo paso por el fútbol europeo donde tuvo escasas oportunidades, Damián Pizarro regresa al fútbol sudamericano.

El joven delantero chileno fue oficializado este martes como flamante fichaje de Racing de Avellaneda, donde estará toda esta temporada 2026.

"¡Pizarro es jugador de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo. ¡Bienvenido al Primer Grande!", publicó la "Academia" a través de sus redes sociales.

El exatacante de Colo-Colo utilizará el dorsal 14 en su nuevo club, donde buscará ganarse un puesto como titular.

Ahora, Pizarro se sumará a los trabajos del técnico Gustavo Costas de cara al duelo de este miércoles donde Racing enfrentará a Rosario Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

(Imágenes: @RacingClub)

PURANOTICIA