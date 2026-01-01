Damián Pizarro da señales claras de una salida anticipada del fútbol francés

La presencia de Damián Pizarro en Chile durante las fiestas de fin de año llamó la atención del medio deportivo, considerando que Le Havre, club en el que milita actualmente, tiene programación oficial por la Ligue 1 este fin de semana. Lejos de tratarse de una simple visita, todo indica que el delantero no será considerado ni siquiera para la citación, reforzando las señales de una salida anticipada del fútbol francés.

Si bien la situación podría parecer sorpresiva, el escenario ya se venía anticipando desde hace semanas. El atacante nacional no logró consolidarse durante su paso por Europa, sumando escasos minutos y sin el protagonismo esperado en su primera experiencia en el Viejo Continente.

Ante este panorama, Udinese de Italia, club dueño de su pase, evalúa seriamente devolverlo a Sudamérica, con el objetivo de que sume continuidad y roce competitivo, aspectos que hoy aparecen como fundamentales para su desarrollo antes de intentar un nuevo salto al fútbol europeo.

En ese contexto, Colo Colo surge como el principal destino. El club que formó a Pizarro y que iniciará su pretemporada la próxima semana estaría en condiciones de incorporarlo a préstamo por un año y medio, asumiendo cerca del 50% del salario que actualmente percibe en Le Havre.

¿Qué resta para que la operación se concrete? Según trascendidos, solo falta que el elenco francés oficialice la desvinculación del jugador para la segunda parte de la temporada 2025-2026. Un paso administrativo que parece inminente y que explica por qué Damián Pizarro celebra con tranquilidad en Chile, mientras su futuro deportivo comienza a definirse lejos de Francia.

