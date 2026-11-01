Damián Muñoz deja Curicó Unido: “se valoran poco las cosas acá”

Tras el partido jugado el viernes ante Temuco, y el cierre de esta manera de su participación en la Liga de Ascenso, Damián Muñoz señaló que no seguirá siendo entrenador de Curicó Unido la próxima temporada.

Muñoz, quien jugó y entrenó en varias divisiones en el equipo curicano, volvió con la misión específica de salvar al equipo del descenso, algo que cumplió pero que no fue suficiente para asegurar su continuidad.

“Hoy termino un ciclo que empieza con un club en muchas dificultades, si no en crisis, a tres puntos del descenso directo y de mucha desolación de parte de toda la gente que estaba en ese momento (…) Muchos ya se hacían jugando en Segunda Profesional y nosotros, gracias a Dios, con un grupo de jugadores, staff técnico e hinchada, logramos sacar el resultado adelante. Se logró mantener la categoría, primer objetivo cumplido”, comenzó diciendo el entrenador.

Luego, Muñoz resaltó que “después, segundo objetivo cumplido: armar un plantel para, por ahí, estar cerca de posiciones de liguilla o, en cierta manera, también, si se podía dar, de campeonar. Pero ahí quedamos con una sensación de insatisfacción porque no lo pudimos lograr”.

El DT, tras este análisis, también tuvo espacio para hacer algunas críticas.

“Creo que a veces se tiende a mirar todo malo. Se valoran poco las cosas acá, eso me impresionó en esta vuelta. Se valoran muy poco las cosas que se hacen, siempre se recalca lo negativo, se basa mucho en el resultado. Creo que los clubes no se construyen desde un resultado, se construyen desde otras bases sólidas, más que nada, desde la identidad”, señaló Muñoz.

El estratega también se refirió a quien lo reemplace (que podría ser Jaime Vera) señalando directamente a los hinchas que “si ustedes quieren tanto al club, más vibra positiva, más comentario positivo. Al entrenador que llegue, tírenlo para arriba”, sentenció Damián Muñoz.

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