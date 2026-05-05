Dalcio Giovagnoli regresa a Chile para asumir como nuevo DT de Deportes Santa Cruz

Para competir en el campeonato de la Primera B, la banca de Deportes Santa Cruz ya tiene a su nuevo líder confirmado. Se trata del estratega argentino Dalcio Giovagnoli, cuya oficialización marca su retorno a la dirección técnica dentro del fútbol chileno.

La llegada del experimentado adiestrador trasandino se produce con el objetivo urgente de escapar de la zona baja de la clasificación y eludir el fantasma del descenso. Actualmente, el elenco unionista marcha en la penúltima posición de la tabla, registrando apenas un triunfo luego de diez fechas disputadas. En este escenario, el nuevo entrenador toma el puesto que dejó vacante John Armijo, quien fue despedido hace unas semanas.

A través de sus plataformas de redes sociales, la institución emitió un comunicado para ratificar el fichaje. "Nuestro club le da una cordial bienvenida a Dalcio Giovagnoli. El estratega argentino asume este desafío tras su paso por distintos clubes del ámbito nacional e internacional, aportándole la experiencia necesaria para asumir este desafío", detalló la publicación.

En el mismo escrito, la entidad deportiva añadió: "Ahora comienza una nueva etapa en nuestra institución, basada en el compromiso y el trabajo constante entre todos. ¡Dalcio, bienvenido a Santa Cruz!".

Cabe consignar que Giovagnoli cuenta con un gran conocimiento del medio local. Durante su carrera en el país, ha dirigido a diversos clubes como Rangers, Deportes Temuco, Curicó Unido, O'Higgins y Cobreloa. Además, registra un histórico paso por Cobresal, equipo al que llevó en 2015 a conquistar el primer título de su historia en la Primera División.

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