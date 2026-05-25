Joaquín Sosa le baja el perfil a pelea tras clásico ante la UC y aborda su continuidad en Colo-Colo

El clásico donde Colo-Colo derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena estuvo marcado por la pelea que se originó tras el partido entre ambos planteles.

Joaquín Sosa fue uno de los protagonistas de la gresca, pues según imágenes de TNT Sports, el defensa del "Cacique" intentó golpear con un puñetazo a Vicente Bernedo, arquero del conjunto "cruzado".

Tras el cotejo, el zaguero uruguayo abordó le bajó el perfil al incidente: "Nosotros estábamos contentos porque ganamos y ellos obviamente enojados porque perdieron. Son cosas que no tienen que pasar, pero nada, no pasó a mayores".

Sobre el triunfo ante la UC que dejó a los albos como líderes absolutos, con ocho puntos de diferencia sobre su escolta Huachipato, el defensor sostuvo: "Es un triunfo importantísimo, porque jugamos contra un gran rival, de visitante. Seguimos punteros, que es lo más importante sobre todo, y felices también. Esta clase de partidos la necesitábamos y nos da un envión, sobre todo energía para afrontar la semana y al próximo rival. Estamos muy contentos, sobre todo porque vamos punteros y con la diferencia grande".

Por último, Sosa se refirió a la incertidumbre sobre su continuidad en Colo Colo, debido a que termina su préstamo a fines de junio: "Yo estoy bien acá, estoy feliz. La verdad no he hablado sobre eso, seguramente ya se acerca la fecha y se tiene que definir algo. Pero nada, yo estoy feliz, me enfoco en trabajar, estar día a día mejor para poder conseguir los triunfos del fin de semana. Yo estoy feliz. Si todas las partes ponen de su parte, esto se puede dar y podemos continuar. Pero como digo, no sé nada y estoy trabajando para poder seguir en este club".

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