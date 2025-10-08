D. Puerto Montt se impuso a Colo-Colo que se llena de dudas para el reinicio de la Liga de Primera

Colo-Colo fue incapaz de sostener la ventaja con la que se fue al descanso y perdió por 2-1 ante Deportes Puerto Montt en un duelo amistoso disputado en el estadio Chinquihue, llenándose de dudas para el reinicio de la Liga de Primera.

Luego de un inicio parejo ante el cuadro sureño, los albos empezaron a inclinar la cancha a su favor y en el minuto 32, el portero Eduardo Villanueva envió un balón largo que Cristian Riquelme controló de pecho y definió de globito ante la salida del cancerbero.

Sin embargo, los puertomontinos despertaron en el segundo tiempo y tras un disparo en el palo, Giovanni Bustos aprovechó un grosero error del golero, quien salió muy lejos de su arco para disputar la pelota, chocó con un defensor y el atacante no tuvo mayores inconvenientes para emparejar las cifras (67').

El encuentro se puso cuesta arriba para el "Cacique" con la expulsión de Bruno Gutiérrez por doble amonestación (73'). Cinco minutos más tarde, José Cárdenas remató desde larga distancia y el esférico se le pasó entre las piernas al cancerbero, sentenciando la remontada de los "delfines".

De esta manera, la escuadra popular cosechó una impensada caída a falta de once días para su vuelta al Campeonato, donde se verá las caras con el líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 12:30 horas del domingo 19.

Por su parte, los "Hijos del Temporal" enfrentarán este fin de semana a Concón National buscando ampliar su diferencia en la cima de la Segunda División Profesional y encaminar su ansiado regreso a la Primera B.

(Imagen: @DPMChile)

