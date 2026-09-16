D. Puerto Montt rompe el silencio ante denuncia donde otros tres clubes solicitan su descenso en la Primera B

Deportes Puerto Montt decidió terminar con el hermetismo y rompió el silencio ante la denuncia que presentaron en su contra Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Rangers, clubes comprometidos con la parte baja de la Liga de Ascenso.

Los elencos mencionados acusaron al cuadro sureño de un presunto ocultamiento de información financiera a la ANFP, irregularidad que de comprobarse le podría costar la desafiliación.

Por medio de un comunicado, los "salmoneros" indicaron que se encuentran revisando los antecedentes de la causa, pero enfatizaron en "transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. El Club mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos laborales, previsionales y financieros, y continuará actuando con responsabilidad y transparencia frente a las instituciones que correspondan".

Por otra parte, el cuadro de Los Lagos se refirió a la exposición mediática de los documentos presentados por la parte acusadora en referencia al exfutbolista puertomontino Kevin Flores, eje central de la causa en su contra.

"Consideramos que éstos deben ser analizados y resueltos en las instancias formales correspondientes, donde el Club entregará oportunamente toda la información y documentación necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos", apuntaron los "Hijos del Temporal".

Asimismo, desde el "Velero" subrayaron que "por respeto a dichos procedimientos, no entraremos en controversias públicas ni responderemos interpretaciones o especulaciones a través de redes sociales".

Además, afirmaron que "Deportes Puerto Montt continuará concentrando sus esfuerzos en su funcionamiento institucional, deportivo y financiero, con la responsabilidad que exige representar a una institución con más de cuatro décadas de historia y a toda una ciudad y región".

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