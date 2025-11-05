D. Melipilla sufre la resta de nueve puntos en el torneo de Segunda División por no pago de remuneraciones

El Tribunal de Disciplina de la ANFP le asestó un durísimo golpe a Deportes Melipilla y le aplicó un severo castigo por incumplimientos financieros con su plantel en la presente temporada.

Todo surgió a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero (UCF), organismo que acusó al conjunto capitalino, entre otras cosas, de no haber pagado las remuneraciones de al menos diez futbolistas durante el mes de agosto.

"Que se encuentra acreditado en autos que el Club Deportes Melipilla no solo no acreditó en tiempo y forma reglamentaria el pago de las remuneraciones del mes de agosto de 2025 respecto de diez jugadores ni el pago de diferencias de remuneraciones respecto de cinco jugadores; sino que reconoció no haberlas pagado, al menos, hasta la fecha de su comparecencia al Tribunal, ya indicada", reza el fallo.

A raíz de esta situación y considerando que el "Potro Solitario" es reincidente en este tipo de hechos, la Primera Sala lo sancionó por unanimidad con la resta de nueve puntos.

De esta manera, Deportes Melipilla quedaría con 24 unidades, apenas siete por arriba de la zona de descenso a falta de tres fechas para el término del torneo de la Segunda División de Chile.

