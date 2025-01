D. Melipilla acudirá al TAS tras fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP que le restó tres puntos

Deportes Melipilla recibió un durísimo golpe este jueves, luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratificara la resta de tres puntos por el no pago de cotizaciones previsionales.

Esto perjudicaría al cuadro "potro", que se había consagrado campeón de la Segunda División, por lo que Deportes Concepción, que perdió la final de la categoría por penales, pasará a ser el monarca y el equipo que ascenderá a la Primera B.

Sin embargo, el conjunto metropolitano publicó un comunicado donde avisó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y puso en duda el ascenso de los lilas.

"Como lo indica el veredicto, nos restó 3 puntos para la temporada 2024 y no se resolvió otorgar el ascenso en beneficio del Club Deportes Concepción SADP, hecho que deberá determinar la instancia institucional respectiva de la ANFP. Además, no se pronunció expresamente sobre la perdida de categoría de la Primera B de Deportes Melipilla al omitir indicar la decisión que ocurre con el partido de definición que es lo que tendrá que resolver la institución pertinente de la ANFP", sostuvo el club en la misiva.

Además, añadió que la "sentencia aún no está agotada" y que "en consecuencia, la ANFP no podrá tomar alguna decisión a lo menos estando pendiente el plazo para apelar al TAS y -como lo habíamos anunciado- nuestra institución ejercerá el recurso de apelación ante el TAS, como los estatutos nos facultan. Finalmente, tenemos la convicción y tranquilidad de que la decisión se revocará al no ajustarse a la reglamentación vigente sin dejar de manifestar nuestro pesar evidente por la decisión".

En tanto, Deportes Concepción ya dio por hecho que es el campeón de la Segunda División y que ascenderá, pues publicó un comunicado festejando el fallo de la Segunda Sala.

"Con este veredicto, Deportes Concepción pasó a ocupar el primer lugar en la tabla de posiciones, por lo que obtiene el ascenso para jugar en Primera B la temporada 2025. Después de ser desafiliados volvemos al lugar desde donde nos arrebataron nuestros sueños. Un reconocimiento a nuestra hinchada que estuvo siempre apoyando el resurgimiento del club desde el 2016. El hacer las cosas bien por más de ocho años tarde o temprano tiene su recompensa. Hoy se hace justicia: ¡El Conce a la B!", publicó.

