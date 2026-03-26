D. Limache y Palestino repartieron puntos y siguen sin ganar en el grupo C de la Copa de la Liga

En un compromiso que ganó intensidad con el correr de los minutos en el estadio Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache y Palestino empataron 1-1, resultado que mantiene a ambas escuadras sin conocer de victorias en el Grupo C de la Copa de la Liga.

El elenco local, que venía de igualar ante O'Higgins, no logró capitalizar su localía, mientras que el cuadro de colonia sumó su primer punto tras la caída previa ante Everton.

Durante la primera etapa, el trámite fue pausado y con escasas llegadas de peligro ante las miles de personas presentes en Quillota. La primera aproximación clara ocurrió a los 20 minutos, cuando Jonathan Benítez estuvo a punto de conectar un servicio de Bryan Carrasco. Ante esto, el estratega rojinegro Víctor Rivero modificó su esquema, permitiendo que Joaquín Montecinos abandonara labores defensivas para sumarse al ataque. La estrategia funcionó al minuto 35, cuando el ex seleccionado nacional marcó el 1-0 con un potente disparo cruzado dentro del área rival.

En el complemento, la escuadra dirigida por Cristian Muñoz buscó variantes para revertir la situación. La paridad definitiva llegó gracias a la intervención del ingresado Dilan Salgado, quien envió un centro preciso para que Nelson Da Silva, aplicando la "ley del ex", estableciera el 1-1 con un certero cabezazo. Tras el empate, el partido se volvió de ida y vuelta; Limache presionó constantemente al portero Sebastián Salas, mientras que Palestino casi se lleva el triunfo a los 83', pero un segundo gol de Da Silva fue anulado por fuera de juego.

Con este marcador, los "cerveceros" escalaron a la segunda posición de su zona con dos unidades, dejando a Palestino en el último lugar del grupo con un solo punto y una diferencia de gol desfavorable.

El próximo desafío para los "baisanos" será el lunes a las 20:30 horas frente a O'Higgins en La Cisterna, mientras que Deportes Limache chocará con Everton el martes a la misma hora.

Deportes Limache: Claudio González; Joaquín Montecinos (Facundo Marín, 85'), Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Yerko González; César Fuentes (César Pinares, 65'), Ramón Martínez, Misael Llantén; Vicente Alvarez (Daniel Castro, 65'), Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 65'), Jean Meneses. (DT: Víctor Rivero).

Palestino: Sebastián Salas; Vicente Espinoza, Enzo Roco (Dilan Salgado, 62'), Fernando Meza (Antonio Ceza, 45+6'), Jason León; Gonzalo Tapia, Nicolás Meza, Sebastián Gallegos (Francisco Montes, 62'); Bryan Carrasco (Martín Araya, 62'), Nelson da Silva, Jonathan Benítez (César Munder, 78'). (DT: Cristian Muñoz).

El encuentro fue dirigido por el árbitro Miguel Araos en el recinto de la región de Valparaíso.

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