D. Limache vence a Ñublense y trepa al séptimo lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Deportes Limache venció por 2 a 0 Ñublense, en un partido pendiente por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Tras la victoria en el duelo disputado en el estadio Lucio Fariña de Quillota, los "tomateros" dieron un importante paso en su objetivo de acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

El primer gol del compromiso llegó a los 3 minutos del segundo tiempo, Daniel Castro apareció en el área y conectó un disparo que venció la resistencia del arquero Nicola Pérez.

A los 86’, "Popín" intentódar un pase gol, pero su asistencia fue desviada por Osvaldo Bosso hacía su propio arco.

Con el triunfo, los limachinos alcanzaron los 30 puntos y escalaron al séptimo lugar, desplazando a Deportes Concepción al octavo puesto por diferencia de goles.

La victoria también los dejó a solo dos unidades de los "diablos rojos", que se mantienen en el sexto lugar con 32 unidades y actualmente, tienen el último cupo de clasificación a la Copa Sudamericana.

PURANOTICIA