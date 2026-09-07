D. Limache trepa posiciones tras golear a Cobresal que se mantiene en zona de descenso en la Liga de Primera

Deportes Limache demostró su autoridad en el estadio Lucio Fariña Fernández para derrotar por un contundente 3-0 a un Cobresal que jugó con un hombre menos durante gran parte del partido, sufriendo una derrota que lo mantuvo en puestos de descenso en la Liga de Primera.

Con su victoria sobre Ñublense, el cuadro "tomatero" había reactivado la ilusión de meterse en zona de competiciones internacionales. Por su parte, la visita venía de un triunfo revitalizador sobre Palestino para acercarse a la salvación.

Aunque el elenco albinaranja le jugó de tú a tú a los limachinos y tuvo la primera ocasión clara (17'), el encuentro se le puso cuesta arriba en el minuto 22 debido a la expulsión Franco Bechtholdt tras una fuerte infracción sobre Jean Meneses, advertida por el VAR.

En el tiro libre posterior se vivió un momento polémico, ya que Gonzalo Sosa peinó el balón con un cabezazo y el portero Matías Olguín llegó con lo justo a tapar. Sin embargo, en la repetición nunca quedó claro si alcanzó realmente a evitar el gol.

El conjunto nortino esbozó una tibia reacción, pero en el 36' recibió un mazazo luego que el árbitro Mathías Riquelme pitara penal para el dueño de casa, el cual fue convertido por Daniel Castro para abrir la cuenta (38'). Tras cartón, Steffan Pino desvió por un poco lo que era el empate.

Los pupilos de Gustavo Huerta emparejaron el trámite del compromiso en el segundo lapso y por un momento pareció que se acercarían a la igualdad. No obstante, los cerveceros tuvieron un instante de claridad, Jean Meneses combinó con "Popin" Castro y este aumentó las cifras en Quillota (61').

La escuadra minera buscó con desesperación el descuento pero nuevamente no logró concretar sus chances de gol y en el 76', Castro combinó con el joven Vicente Álvarez, quien con un potente zurdazo desde fuera del área sentenció el cotejo.

Victoria clave para los rojinegros, que treparon hasta el sexto lugar con 33 puntos, metiéndose de lleno en la disputa por clasificar a copas internacionales. El combinado legionario, en cambio, se estancó en el penúltimo puesto con 21 unidades, uno por debajo de la línea de la permanencia.

Cobresal intentará dar vuelta la página y reencontrarse con el triunfo este sábado a las 15:00 horas, cuando reciba a Coquimbo Unido. Deportes Limache, en tanto, visitará a Unión La Calera a partir de las 20:30 del lunes14.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Limache

Claudio González; Dylan Escobar, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Leonardo Valencia (Vicente Álvarez, 72'), Tiago López (Hugo Martínez, 45'), Misael Llantén (César Fuentes, 56'); Daniel Castro, Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 80'), Jean Meneses (Vicente Cárcamo, 72'). (DT: Víctor Rivero)

Cobresal

Matías Olguín; Víctor Campos (Guillermo Pacheco, 45'), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Benjamín Valenzuela (Aaron Astudillo, 45'), Franco Bechtholdt, Felipe Villagrán; César Yanis (Franco Frías, 76'), Steffan Pino (Esteban Valencia, 76'), Julián Brea. (DT: Gustavo Huerta)

Expulsados: Franco Bechtholdt (CSL, 21')

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

PURANOTICIA