D. Limache sigue peligrando con el descenso tras caer con Palestino que se mete de lleno en la pelea por el Chile 2

En un partido reñido y con pocas emociones en los arcos, Palestino se hizo fuerte ante su público para derrotar por un ajustado 2-1 al complicado Deportes Limache, reactivando la ilusión baisada de clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores.

La jornada era especialmente significativa para el cuadro de colonia, debido a la inauguración de las tan esperadas torres de iluminación en el estadio Municipal de La Cisterna, motivo por el cual la cinta fue cortada por ídolos del club como Óscar Fabbiani (goleador histórico de la institución), Rodolfo Dubó, Marcelo Corrales, Alejandro Carrasco, además de los directores Rodrigo Delgado y Sabas Chahuán, entre otras personalidades.

En lo futbolístico, los pupilos de Lucas Bovaglio buscaban aprovechar el impulso anímico para conseguir un triunfo que les permitiría meterse nuevamente en la lucha por el codiciado Chile 2. Los "cerveceros", en tanto, querían aprovechar la derrota de Deportes Iquique y el empate de Unión Española para alejarse de la parte baja de la tabla.

Aunque el dueño de casa fue ampliamente superior en la primera fracción, teniendo durante más tiempo la pelota en su poder, lo que se tradujo en mejores aproximaciones, la visita se mantuvo ordenada en el fondo para evitar la caída del pórtico custodiado por Matías Bórquez.

Recién en el minuto 35 el elenco árabe logró romper con la tendencia cuando Jason León tomó desprevenido a Guillermo Pacheco, le arrebató el esférico y envió un centro para Junior Marabel, quien abrió la cuenta con un potente cabezazo prácticamente desde el punto del penal.

Y como si esto no fuera suficiente, en el arranque del complemento la escuadra limachina se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Daniel Castro, quien le propinó un fuerte pisotón a Jason León que fue advertido por el VAR y posteriormente sancionado por el árbitro Piero Maza (48').

Sin embargo, los pupilos de Víctor Rivero no bajaron los brazos y consiguieron el empate con un globito de Facundo Pons que tomó por sorpresa al arquero Sebastián Pérez (55'). Pero la alegría les duró muy poco ya que apenas tres minutos más tarde Junior Arias recibió un pase de Ian Garguez, encaró a la zaga y con un tiro ajustado al poste derecho convirtió el 2-1.

La anotación del delantero uruguayo cayó como un balde de agua fría sobre los jugadores forasteros, que no tuvieron mayor reacción en el compromiso, más allá de algunos tibios intentos de contragolpe que se diluían en tres cuartos de cancha.

Gracias a este triunfo, el "Tino Tino" trepó hasta el cuarto lugar de la tabla con 45 puntos, tres por debajo de Universidad Católica, equipo que se estaría quedando con el cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores. Por su parte, el "Tomate Mecánico" se mantuvo con 21 unidades a uno de los puestos de descenso.

Este sábado a las 17:30 horas, Palestino recibirá en el Municipal de La Cisterna a Coquimbo Unido, flamante monarca del fútbol chileno. Deportes Limache, en tanto, tendrá la difícil misión de visitar a Universidad de Chile desde las 17:30 del domingo.

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Cristian Suárez, Jason León; Bryan Carrasco (Pablo Parra, 87'), Francisco Montes, Julián Fernández (Fernando Meza, 82'), Jonathan Benítez (Dilan Salgado, 87'); Junior Arias, Junior Maribel (Ronnie Fernández, 82'). (DT: Lucas Bovaglio)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco (Francisco Romero, 45'), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz (Felipe Fritz, 72'); Daniel Castro, Misael Llantén (Bastián Silva, 88'), Danilo Catalán (Agustín Arce, 72'), Luis Guerra; Luis Hernández (Yorman Zapata, 72'), Facundo Pons. (DT: Víctor Rivero)

Expulsión: Daniel Castro (LIM, 48')

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Municipal de La Cisterna

IMÁGENES

PURANOTICIA