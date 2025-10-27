D. Limache se aleja de la zona de descenso tras empatar con Colo-Colo que se complica para acceder a copas internacionales

Colo-Colo empató 2-2 ante Deportes Limache, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional y válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Cabe recordar que este cotejo se jugó en el coliseo ñuñoíno, ya que Blanco y Negro prefirió priorizar la recuperación de la cancha del Estadio Monumental, afectada por los recientes conciertos de Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

En cuanto al partido, a los 18 minutos se abrió la cuenta tras un tiro de esquina: el balón fue servido por el capitán Vicente Pizarro y, libre de marca en una desatención defensiva limachina, apareció por el segundo palo Claudio Aquino, quien con un cabezazo certero estableció el 1-0 a favor del Cacique.

A los 19’, Daniel Castro tuvo la oportunidad de igualar el marcador tras un mal despeje de Mauricio Isla, pero su remate zurdo se fue apenas desviado.

Posteriormente, el árbitro Diego Flores cobró protagonismo al expulsar a un jugador por lado en distintas acciones.

Primero, a los 33’, Yonathan Andía debió marcharse a camarines tras una fuerte plancha sobre Marco Bolados, decisión tomada a instancias del VAR.

Luego, a los 38’, el defensor albo Sebastián Vegas vio la segunda amarilla por una infracción sobre Daniel Castro, dejando a ambos equipos con diez hombres.

Antes del cierre de la primera mitad, se le anuló un gol a Marco Bolados (43’) por posición de adelanto.

El complemento comenzó con aproximaciones de ambos elencos, que con el correr de los minutos comenzaron a dejar mayores espacios producto de las expulsiones.

A los 63’, Fernando De Paul salvó la portería alba tras una escapada libre por el pasillo central de Luis Guerra, quien entró al área y remató potente de derecha, pero el arquero del "Cacique" desvió el esférico manteniendo su arco en cero.

Javier Correa, ingresado en el segundo lapso, pudo aumentar la cuenta a los 67’: tras un desborde de Lucas Cepeda por la banda derecha, el delantero no logró conectar de buena forma y su disparo se fue apenas desviado.

Colo-Colo continuó generando peligro, y a los 69’ amplió la ventaja: Pizarro desbordó por izquierda y metió un centro atrás que Alfonso Parot no alcanzó a despejar. En el rebote, Lucas Cepeda conectó un zurdazo potente y colocado para el 2-0 del cuadro popular.

Deportes Limache respondió con una nueva ocasión de Daniel Castro, quien a punta de velocidad y regates logró internarse en el área, pero su remate se fue por sobre el travesaño.

A los 83’, el propio "Popín" marcó el descuento para la visita: se escapó solo en demanda del arco, ingresó al área y con un potente derechazo batió a De Paul para el 1-2. El tanto fue validado por el VAR, luego que en primera instancia se cobró posición de adelanto.

Y cuando parecía que el partido estaba sentenciado, llegó la sorpresa y el empate limachino: un centro de Yorman Zapata fue conectado de cabeza por Luis Malunda (90+6’), decretando el 2-2 definitivo.

En los minutos finales, Colo-Colo estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja con dos cabezazos: primero Arturo Vidal (90+7’) y luego Javier Correa (90+8’), pero en ambas ocasiones el arquero Matías Bórquez respondió de gran forma.

Finalmente, el encuentro terminó igualado a dos tantos, resultado que complica las aspiraciones albas de acceder a copas internacionales, mientras que Limache continúa luchando por mantenerse fuera de la zona de descenso.

Con este resultado, Colo-Colo suma 35 puntos y se posiciona en la octava ubicación, mientras que los pupilos de Víctor Rivero alcanzan 22 unidades, quedando en el decimotercer puesto, dos por encima de Unión Española, que se mantiene en zona de descenso directo.

En la próxima fecha, el "Cacique" visitará a Ñublense en Chillán el sábado 1 de noviembre, mientras que Deportes Limache será forastero ante Palestino en La Cisterna el lunes 3.

Colo-Colo: 2

Fernando De Paul; Mauricio Isla (Víctor Campos 79’), Emiliano Amor, Sebastián Vegas (expulsado 38’), Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez (Jonathan Villagra 44’); Lucas Cepeda, Claudio Aquino (Tomás Alarcón 79’), Marcos Bolados (Javier Correa 62’).

Deportes Limache: 2

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz (Felipe Fritz 90+1), Alfonso Parot; Yonathan Andía (expulsado 34’), Agustín Arce (Misael Llantén 46’), César Pinares, Luis Guerra (Luis Maluenda 90+4), Facundo Pons (Yorman Zapata), Daniel Castro.

Árbitro: Diego Flores.

Estadio: Nacional – Ñuñoa.

IMÁGENES

PURANOTICIA