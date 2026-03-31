D. Limache remonta ante Everton en Viña del Mar y consigue su primer triunfo en la Copa de la Liga

Deportes Limache consiguió una importante victoria tras revertir el marcador y vencer por 2-1 a Everton en el estadio Sausalito. El elenco viñamarino no logró sostener su ventaja inicial y terminó sucumbiendo ante el cuadro forastero, que supo capitalizar su superioridad numérica en un duelo clave por el Grupo C de la Copa de la Liga.

Ambas escuadras llegaron al compromiso con la urgencia de sumar puntos para mantenerse en la pelea, considerando que el reciente triunfo de O'Higgins frente a Palestino dejó a los rancagüinos en la cima de la zona. Esta situación obligaba tanto a "ruleteros" como a limachinos a buscar el triunfo para no quedar rezagados en la tabla de posiciones.

El inicio del encuentro recordó lo sucedido hace semanas en el torneo de Primera División, con un Everton protagonista que abrió la cuenta de forma prematura. A los 2 minutos, Braian Martínez anotó el primero de la noche, conquista que requirió la intervención del VAR para confirmar que el esférico había traspasado totalmente la línea de fondo.

Los dirigidos por Walter Ribonetto tuvieron la opción de estirar las cifras a los 17', pero Ramiro González falló su remate dentro del área. La paridad para el "Tomate Mecánico" llegaría poco después, cuando a los 21', Ramón Martínez aprovechó un rebote del guardameta local para empujar el balón casi en la línea de sentencia.

Tras la igualdad, el partido entró en una dinámica de constantes ataques. A la visita se le anuló un tanto a los 28', pero solo tres minutos más tarde llegaría la ventaja definitiva: Joaquín Montecinos capturó un balón que previamente había rebotado en la espalda de Daniel Castro y, con un potente disparo, puso el 2-1 para los limachinos.

Pese a que Everton generó ocasiones antes del descanso (39' y 45'), sus aspiraciones se complicaron al inicio del segundo tiempo. En el minuto 50, Ramiro González fue expulsado tras propinarle un golpe a Gonzalo Sosa, acción que el árbitro Juan Sepúlveda ratificó tras revisar el monitor del VAR.

Con diez hombres, el equipo "oro y cielo" buscó el empate con pundonor, pero sin claridad. Deportes Limache, en tanto, pudo liquidar el pleito a los 86' mediante un tiro de Marcos Arturia que se estrelló en el travesaño. En los descuentos (90+2'), el juez central anuló un cobro penal para los locales tras consultar nuevamente la tecnología, sellando la caída viñamarina.

Con este resultado, Everton queda relegado al tercer puesto con 3 unidades, mientras que Deportes Limache asciende a la segunda ubicación con 5 puntos, quedando a dos del puntero O'Higgins.

En la próxima fecha, los "tomateros" enfrentarán a Unión La Calera este sábado a las 17:30 horas, mientras que los "ruleteros" recibirán a Ñublense a las 20:00 horas del mismo día.

FICHA TÉCNICA

Everton: Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Vicente Fernández (Nicolás Baeza, 87'); Benjamín Berrios, Joaquín Moya; Lucas Soto (Oscar Opazo, 72'), Alan Medina, Braian Martínez (Julián Alfaro, 60'); Nicolás Montiel (Emiliano Ramos, 72'). (DT: Walter Ribonetto).

Deportes Limache: Claudio González; Misael Llantén, César Fuentes, Augusto Aguirre, Yerko González; César Pinares (Facundo Marín, 77'), Ramón Martínez, Flavio Moya (Vicente Álvarez, 45'); Joaquín Montecinos (Axel Alfonzo, 45'), Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 65'), Daniel Castro (Jean Meneses, 45'). (DT: Víctor Rivero).

Expulsados: Ramiro González (50'). Árbitro: Juan Sepúlveda. Estadio: Sausalito.

PURANOTICIA