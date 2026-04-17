D. Limache golea a la U. de Concepción y se instala momentáneamente como líder de la Liga de Primera

Instalado momentáneamente en lo más alto de la Liga de Primera quedó Deportes Limache, luego de propinarle un categórico 3-0 a una imprecisa Universidad de Concepción. El encuentro disputado en el estadio Lucio Fariña Fernández, permitió a los dirigidos por Víctor Riveros acudirse del inesperado revés sufrido durante la jornada anterior.

Previo a este cruce, la escuadra del "Campanil" llegaba con un envión anímico tras superar a Cobresal, conscientes de que sumar de a tres les posibilitaba igualar el puntaje de su adversario. Sin embargo, el cuadro "cervecero" tenía la urgencia de redimirse tras la sorpresiva caída frente a Palestino, tropiezo que les había impedido adueñarse del liderato del campeonato.

Las acciones en Quillota se desequilibraron rápidamente cuando el reloj marcaba apenas siete minutos. Una asistencia de Daniel Castro dentro del área encontró a Gonzalo Sosa, quien se perfiló para su pierna derecha y, mediante un sutil remate dirigido al ángulo izquierdo, logró batir al guardameta José Sanhueza para inaugurar el marcador a favor del "Tomate Mecánico".

A pesar de dominar la tenencia del balón durante la primera mitad, el conjunto forastero careció de profundidad. Su única aproximación de riesgo ocurrió a los 28', cuando Claudio González ahogó el grito de gol de Cecilio Waterman con un rápido achique ante un disparo a quemarropa. Por su parte, el elenco limachino mostró mayor verticalidad y rozó la segunda conquista, pero el travesaño le negó la celebración a "Popin" Castro en el minuto 33.

Ya en la segunda etapa, la UDEC adelantó sus líneas y generó un par de acercamientos hacia la portería rival. Pese a ello, el dominio del dueño de casa seguía siendo evidente en el desarrollo del juego. Tras coquetear con el gol en los minutos 52' y 65', César Fuentes se encargó de estirar la ventaja a los 71', empujando el balón a pocos metros de la línea de meta tras un pivoteo de Castro.

Buscando respuestas, el estratega visitante Leonardo Ramos dispuso de cuatro modificaciones, aunque la tónica del duelo se mantuvo inalterable. Luego de estrellar nuevamente un balón en el horizontal a los 80', Castro encontró su merecida revancha tres minutos más tarde (83'). Un veloz contragolpe iniciado por Jean Meneses le permitió al atacante deshacerse de sus marcadores y sellar la goleada definitiva con un remate cruzado.

Con esta gran victoria, la escuadra rojinegra escaló hasta el primer lugar al acumular veinte puntos, quedando a la espera del resultado del duelo dominical entre Colo-Colo y Palestino. En la otra vereda, el conjunto penquista se estancó en el sexto escalón de la clasificación, manteniendo sus catorce unidades y registrando una diferencia de gol de menos nueve.

El calendario marca que Deportes Limache volverá al ruedo el próximo viernes a las 20:30 horas, momento en que visitará a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Universidad de Concepción, en tanto, deberá prepararse para recibir al "Cacique" en la región del Biobío, en un compromiso programado para el domingo 26 a partir de las 15:00 horas.

Deportes Limache: Claudio González; Yerko González Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Misael Llantén (Flavio Moya, 73'), Ramón Martínez; Vicente Álvarez (César Fuentes, 45'), Daniel Castro (Joaquín Montecinos, 86'), Jean Meneses (Facundo Marín, 86'); Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 73'). (DT: Víctor Rivero)

Universidad de Concepción: José Sanhueza; David Retamal, Osvaldo González, Benjamín Sáez (Ariel Uribe, 77'); Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristhofer Mesías (Bryan Ogaz, 77'), Yerco Oyanedel, Agustín Urzi (Harol Salgado, 77'); Cecilio Waterman, Jeison Fuentealba (Antonio Díaz, 77'). (DT: Leonardo Ramos)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Lucio Fariña Fernández

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