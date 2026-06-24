D. La Serena resistió con un jugador menos y empató sin goles ante Cobresal por la Copa Chile

El cuadro "granate" jugó con diez hombres desde los 37 minutos por la expulsión del defensor Yahir Salazar.
Con un jugador menos desde los instantes finales del primer tiempo, Deportes La Serena apretó los dientes y fue capaz de rescatar un empate sin goles ante Cobresal en el estadio La Portada, en un duelo atrasado del grupo C de Copa Chile.
Aunque los "legionarios" arrancaron mejor el encuentro y se generaron un par de ocasiones para haber abierto la cuenta (18' y 22'), los "granates" emparejaron las acciones y también tuvieron chances de anotar el primer tanto (25' y 28').
Sin embargo, todo el ímpetu de los "papayeros" se extinguió cuando el lateral izquierdo Yahir Salazar fue expulsado tras una agresión a Benjamín Villarroel que fue advertida por el árbitro (37').
La visita aprovechó el hombre de más sobre el terreno de juego y generó buenas aproximaciones en el complemento (50, 60' y 63'). La escuadra serenense no se quedó de brazos cruzados e hizo trabajar al portero Alejandro Santander (73').
Sobre el final, al delantero albinaranja Steffan Pino le sacaron un tiro desde la línea, sentenciando una igualdad que le permitió tanto a su equipo como al conjunto papayero sumar su primer punto en el torneo.
Este domingo a las 12:30 horas, Cobresal recibirá a Deportes Antofagasta y en paralelo, Deportes La Serena enfrentará a Cobreloa, duelos válidos por la cuarta fecha del certamen.
(Imagen referencial)
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