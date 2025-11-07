D. Iquique consigue tres puntos de oro en su lucha por evitar el descenso tras derrotar a U. La Calera

Unión La Calera derrotó por 2-1 a Unión La Calera, en un partido válido por la fecha 27 de la Liga de Primera.

La victoria de los nortinos en el duelo disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, les deja tarea a un grupo grande de equipos y que son los rivales directos de los "Dragones Celestes" en la lucha por no descender (Unión Española, Everton, Limache y La Serena).

Ambos equipos comenzaron el encuentro sin especulación y muy rápido a los 9 minutos, Álvaro Ramos abrió el marcador para los visitantes con un tanto de su sello: una contorsión que dejó sin respuesta a Jorge Peña.

Pero los nortinos tampoco estaban para lujos y una mala salida de Salvador Sánchez, posibilitó el empate del local a través de Joaquín Soto.

El golpe fue fuerte, pero no noqueó a Deportes Iquique ya que antes de terminar al primer tiempo, Misael Dávila, con un cabezazo, nuevamente los puso adelante en el marcador.

Las cosas mejoraron mucho para los iquiqueños en el segundo tiempo, en especial tras la expulsión del calerano Fabrizio Tomarelli.

Si bien eso no significó un acicate para aumentar el marcador, si sirvió a los "Dragones Celestes" para aquietar el partido, mantener a raya al rival y, por ahí, generar algún contraataque.

Tres puntos de oro para Deportes Iquique que lo deja aún en la última ubicación (18°), pero con 18 puntos y a cinco de la salvación, mientras que Unión La Calera quedó undécimo con 29 unidades.

Unión La Calera (1)

Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Fabrizio Tomarelli, Diego Ulloa; Kevin Méndez, Agustín Álvarez (Leandro Benegas, 83’), Camilo Moya, Joaquín Soto (Erick de los Santos, 59’); Franco Lobos (Ignacio Mesías, 69’) y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Deportes Iquique (2)

Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova (Matías Blásquez, 75’), Salvador Sánchez, Misael Dávila; Diego Orellana (Diego Fernández, 72’), Marcos Gómez; Agustín Venezia (César Fuentes, 75’); César González, Álvaro Ramos y Edson Puch (Hans Salinas, 69’). DT: Rodrigo Guerrero.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: Nicolás Chahuán.

Goles: Álvaro Ramos (IQ, 9’), Joaquín Soto (ULC, 29’) y Misael Dávila (IQ, 33’).

Expulsado: Fabricio Tomarelli (ULC, 55’).

Árbitro: Fabián Reyes.

IMÁGENES

PURANOTICIA