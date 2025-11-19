D. Copiapó recibió una leve sanción por los graves incidentes ocurridos ante la U. de Concepción

Cuando todos pensaban que Deportes Copiapó recibiría las penas del infierno por los incidentes ocurridos en el encuentro ante Universidad de Concepción por la última fecha de la Liga de Ascenso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó otra cosa.

Es que el órgano autónomo castigó al cuadro nortino con un solo partido a puertas cerradas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, sanción que cumpliría en las semifinales de la liguilla de promoción.

"La referida sanción deberá ser cumplida en el más próximo partido del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025, o en el que le corresponda intervenir en los Campeonatos correspondientes al año 2026, si la sanción no se alcanzase a cumplir en el primero de los nombrados, cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programe el partido", señala el fallo.

Cabe recordar que en el aludido partido, el cual terminó en triunfo por 3-0 para los del campanil y le dio el ascenso a Primera División, se produjo una batalla campal entre futbolistas e integrantes de las bancas, e incluso hinchas albirrojos se sumaron a la confrontación.

De todas maneras, el hecho más grave fue la agresión del volante atacameño Jairo Coronel en contra de un miembro del cuerpo médico penquista, quien terminó con lesiones en su rostro y luego de denunciar el hecho ante Carabineros, el mediocampista fue formalizado por la Fiscalía Local de Copiapó.

PURANOTICIA