D. Concepción se impuso a D. Antofagasta en la ida de los cuartos de final de la liguilla por el Ascenso

En el inicio de la liguilla de promoción de la Liga de Ascenso, Deportes Concepción se hizo fuerte ante su público en el estadio Ester Roa Rebolledo para dar vuelta el partido e imponerse por un ajustado 2-1 a Deportes Antofagasta.

Aunque los primeros pasajes del pleito fueron favorables para el dueño de casa, que se generó varias ocasiones de gol, la visita dio la sorpresa y tomó la delantera en el duelo gracias a un penal convertido por Andrés Souper (24').

Pero el "León de Collao" no bajó los brazos y emparejó rápidamente las cifras en la región del Biobío, Ángel Gillard tomó la pelota por el sector derecho del ataque y envió un centro para el experimentado atacante argentino Joaquín Larrivey, quien se anticipó a su marcador y conectó de cabeza para superar al portero.

Y habría todavía más del "Bati". Es que apenas dos minutos más tarde el árbitro le concedió una pena máxima al elenco penquista y con un disparo a la izquierda del guardameta, el exartillero de Universidad de Chile puso el 2-1 (37').

Ambos equipos mantuvieron la intensidad durante el complemento, pero el conjunto puma se vio obligado a bajar un cambio a partir del 56', momento en que Brayams Viveros fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

A partir de ese momento, los locales hicieron más evidente su dominio en el cotejo y exigieron en más de una oportunidad al experimentado guardameta antofagastino Fernando Hurtado. Mientras que el forastero intentó reaccionar con tibios contragolpes que no significaron mayor peligro para el cancerbero Nicolás Araya.

De esta manera, Deportes Concepción sacó una mínima ventaja pensando en la revancha, donde Deportes Antofagasta intentará hacerse fuerte en el estadio Calvo y Bascuñán a partir del mediodía de este domingo.

IMÁGENES

PURANOTICIA