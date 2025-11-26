D. Concepción se hizo fuerte de local y venció a D. Copiapó en el duelo de ida de semifinales por la liguilla

En Deporte Concepción hay ganas, deseos de conseguir un sueño: volver a jugar en Primera División luego de una larga travesía donde incluso debió transitar por el amateurismo.

Y esa ilusión la comparten los 20 mil hinchas que llegaron al estadio Ester Roa para ver el partido válido por la ida de las semifinales de la liguilla de Ascenso ante Deportes Copiapó y que los lilas terminaron ganando 1-0.

El triunfo lo construyó el cuadro de la Octava Región a punta de esfuerzo, pero también de planificación.

El elenco local sabía que no debía desgastarse tempranamente y por eso a ratos le cedió el balón a la escuadra copiapina.

Pero todo bajo márgenes más o menos lógicos esperando que llegara el momento para intenta dar el zarpazo.

Y ese instante llegó a los 61’, cuando después de la revisión en el VAR se cobró la mano de John Santander en el área tras un cabezazo de Joaquín Larrivey luego de un gran centro de Carlos Morales, la gran figura del partido.

Y fue el mismo delantero argentino quien hizo explotar el recinto penquista con un disparo al medio, fuerte, que dejó sin opciones al portero Nelson Espinoza.

Triunfo importante el de Deportes Concepción, pero no definitivo, ya que este domingo en Copiapó -que estará vacío por estar castigado- tendrá que volver a dar la pelea desde las 20:30 horas.

IMÁGENES

