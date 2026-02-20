D. Concepción logra un empate en los descuentos ante Cobresal y consigue su primer punto en la Liga de Primera

Con casi 10 mil personas en las tribunas del estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción consiguió una sufrida y agónica igualdad a uno ante Cobresal, sumando su primer punto en su regreso a Primera División después de más de 17 años.

El "León de Collao" estaba necesitado de triunfos después de haber cosechado tres caídas en este inicio de torneo, contrastando con el buen presente de los nortinos que habían conseguido dos triunfos, con la posibilidad de sumar uno más por una denuncia de presunta alineación indebida contra Unión La Calera.

Fiel a su estilo cuando el equipo deja la altura de El Salvador, los "mineros" le cedieron la iniciativa a los locales, que generaron su primera ocasión clara en un cabezazo de Fausto Grillo (9'). La respuesta forastera tardó, pero llegó en el minuto 19 con un potente zapatazo de Matías Sepúlveda que obligó al brasileño César Dutra a ocupar sus guantes.

Los pupilos de Patricio Almendra recuperaron el control de las acciones y de ahí en más se lanzaron con todo sobre campo adversario, pero se encontraron constantemente con la férrea resistencia del portero Alejandro Santander, quien se empezó a erigir como figura con sendas tapadas ante Ignacio Mesías (22' y 33').

Pero el momento que confirmó el buen desempeño del golero ocurrió sobre el final de la fracción inicial, cuando se mantuvo firme en el centro del arco y repelió el penal que ejecutó Carlos Escobar (45+5'), desatando los festejos del técnico Gustavo Huerta y toda la banca visitante.

La escuadra "penquista" salió con todo en el complemento y exigió en un par de oportunidades un Santander que luchaba con uñas y dientes para mantener el cero en su pórtico. Los "albinaranjas", en tanto, estaban apostando netamente al contragolpe para causar daño en terreno adversario.

Fue en medio de esa dinámica que en el 81', Guillermo Pacheco desbordó por la banda derecha y envió un centro para Steffan Pino. El gigante de casi dos metros se acomodó dentro del área e impactó el balón con un impecable volea para superar al cancerbero. Desde el VAR llamaron al árbitro Gastón Philippe por una supuesta falta en el inicio de la jugada, acción desestimada por juez.

Parecía que todo estaba perdido para el dueño de casa, pero cuando se estaban jugando los descuentos, Jorge Henríquez capturó la pelota desde larga distancia, amagó par desprenderse de Agustín Nadruz y con un potente zapatazo superó al buen arquero rival y cumplió con la ley del ex.

De esta manera, el "Conce" cosechó su primer punto del certamen, aunque se mantuvo penúltimo en zona de descenso. El conjunto atacameño, en cambio, escaló hasta el tercer puesto con siete unidades, una por debajo del líder Ñublense.

En el marco de la quinta fecha del torneo, Cobresal recibirá a Deportes La Serena a contar de las 18:00 horas del próximo viernes, mientras que Deportes Concepción visitará a Coquimbo Unido al mediodía del sábado.

Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo (Cristian Suárez, 64'), Diego Carrasco; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila (Mario Sandoval, 79'), Leonardo Valencia (Aldrix Jara, 79'); Ignacio Mesías (Ángel Gillard, 79'), Carlos Escobar (Ethan Espinoza, 62'). (DT: Patricio Almendra)

Cobresal

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; Benjamín Valenzuela (Guillermo Pacheco, 45'), César Yanis, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo (Juan Fuentes, 84'), Aaron Astudillo; Matías Sepúlveda (Steffan Pino, 45'), Julián Brea (Esteban Valencia, 73'). (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

IMÁGENES:

PURANOTICIA