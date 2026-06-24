D. Concepción lo dio vuelta en el epílogo y derrotó a Huachipato en Talcahuano por la Copa Chile

El estadio CAP Acero se vistió de gala para recibir uno de los derbis de la región del Biobío, donde Deportes Concepción logró imponerse por 3-2 a Huachipato y así mantener su invicto en el grupo H de Copa Chile.

La escuadra "penquista" se fue al descanso ganando por la cuenta mínima gracias a la solitaria conquista de Matías Cavalleri, quien impactó en área chica un centro rasante de Ethan Espinoza desde la derecha (44').

Pero el elenco "acerero" cambió el chip tras el receso y con anotaciones de Lionel Altamirano (60') y Cris Martínez (74') concretó una remontada que parecía imposible de revertir para el rival.

No obstante, el "León de Collao" volvió a rugir por medio de su goleador Joaquín Larrivey (82') y cuando se jugaba el último minuto de tiempo añadido, Carlos Escobar (90+6') sentenció el triunfo de los pupilos de Fernando Díaz.

Eso sí, el partido terminó con los ánimos por las nubes, con el árbitro expulsando a Claudio Sepúlveda en los "metalúrgicos" y Fausto Grillo en el local, en un discusión que se extendió hasta camarines.

En lo netamente deportivo, el conjunto lila sumó su cuarto punto del torneo, igualando la línea de Deportes Puerto Montt y se situó a una unidad del líder Deportes Temuco. Por su parte, el cuadro "siderúrgico" se mantuvo colista con cero positivos.

Huachipato volverá a la acción este domingo a las 15:00 horas para enfrentar al combinado de La Araucanía. Deportes Concepción, en tanto, visitará a los "Hijos del Temporal" ese mismo día pero a las 20:00.

PURANOTICIA