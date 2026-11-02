D. Concepción derrota por la mínima a Palestino y sueña con la clasificación a Copa Sudamericana

Deportes Concepción cortó su mala racha en la Liga de Primera con una victoria por la cuenta mínima sobre Palestino en el estadio Ester Roa Rebolledo, reactivando el sueño de clasificar a Copa Sudamericana para la próxima temporada.

El "León de Collao" venía cargando una pesada mochila con cuatro duelos sin ganar, racha que lo alejó de los puestos de torneos internacionales. El cuadro de colonia, en tanto, no festejaba desde hace tres fechas, alejándose de la parte alta de la tabla tras haber coqueteado con el cupo de Copa Libertadores.

"Penquistas" y "árabes" animaron un duelo de excesivo estudio en la primera media hora, en la cual si bien se registraron algunas aproximaciones, sobre todo por parte de la visita, la tónica fue la fricción y la falta de ideas en los metros finales de la cancha para inquietar a los porteros.

Sin embargo, esta monotonía llegó a su fin en el minuto 34. Mario Sandoval envió la pelota al área desde un tiro libre, Joaquín Larrivey saltó para pivotear y encontró a un Fausto Grillo que se coló entre los centrales, se barrió para empujar el esférico y abrió la cuenta en la región del Biobío.

Guillermo Farré buscó cambiarle la cara a la escuadra tetracolor moviendo las piezas en el entretiempo y si bien el equipo ahogó en su zona del cambo al rival, el local se mantuvo ordenado en el fondo para repeler todo tipo de riesgo en las inmediaciones del guardameta Nicolás Araya.

El compromiso siguió el mismo libreto a lo largo de todo el segundo lapso. La superioridad del conjunto de La Cisterna era evidente, pero así y todo no tenía claridad da cara al arco. Mientras que el dueño de casa hasta se dio maña para buscar el segundo tanto por medio del balón parado (89').

Victoria importantísima para los dirigidos por Fernando Díaz, que no solo se alejaron de los puestos de descenso, sino que además, reactivaron su sueño internacional tras subir al noveno puesto con 35 puntos, tres menos que el "Tino Tino", último conjunto que estaría clasificando a Copa Sudamericana.

Este sábado a las 15:00 horas, Palestino viajará hasta la Cuarta Región para enfrentar a Deportes La Serena. Un poco más tarde, puntualmente a las 17:30, Deportes Concepción se verá las caras con Everton en Viña del Mar.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Mateo González (Bryan Vejar, 82'), Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Cristián Riquelme; Mario Sandoval, Misael Dávila; Joaquín Montecinos (Fernando Romero, 58'), Ethan Espinoza, Matías Cavalleri (Jorge Henríquez, 75'); Joaquín Larrivey. (DT: Fernando Díaz)

Palestino

Sebastián Pérez; Bryan Carrasco (Francisco Montes, 82'), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León (Joe Abrigo, 62'); Dylan Glaby, Sebastián Gallegos; Marcelo Eggel (Jonathan Benítez, 45'; Martín Araya, 66'), Gonzalo Tapia (Ian Alegría, 45'), César Munder; Ronnie Fernández. (DT: Guillermo Farré)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA