Curicó Unido venció a domicilio a Antofagasta y volvió a los abrazos tras nueve partidos

Curicó Unido volvió al triunfo en la Liga de Ascenso luego de nueve partidos sin ganar y lo hizo con una contundente victoria por 2-0 sobre Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán.

El conjunto tortero arrancó el duelo con el pie derecho y se puso rápidamente en ventaja cuando Henry Sanhueza conectó en plena área tras capturar un rebote, convirtiendo el 1-0 a los seis minutos.

La escuadra albirroja mantuvo el control de las acciones en la segunda mitad y en el 55', aumentó las cifras con una conquista de Nicolás Fernández, sentenciando el partido en favor de los pupilos de Damián Muñoz.

De esta manera, el combinado maulino llegó a 27 puntos y sacó ocho de ventaja en la lucha por no descender, cuando faltan cuatro fechas para el término del torneo.

Los pumas, en tanto, se estancaron en el séptimo puesto con 37 unidades.

El próximo domingo 12 a las 17:30 horas, Curicó Unido visitará al líder Universidad de Concepción. Por su parte, Deportes Antofagasta enfrentará a Rangers desde las 20:00 del lunes 13.

PURANOTICIA