Curicó Unido vence en la agonía a U. Española y respira en la lucha por no descender en la Primera B

Unión Española profundizó su irregular momento en la Liga de Ascenso luego de caer por un agónico 2-1 en su visita a Curicó Unido, cuadro que tomó un respiro en su lucha por no descender.

Aunque el dueño de casa tomó la delantera en el compromiso con una anotación de Rodrigo Colombo (36'), el elenco de colonia no tardó en responder y en el filo del primer tiempo, Andrés Vilches emparejó las cifras (45+1').

Poco después de que se cumpliera la media hora de juego, el forastero se quedó con diez futbolistas por la expulsión Rodrigo Alarcón (61'). Joaquín Romo no quiso ser menos y dos minutos después vio la tarjeta roja en el conjunto maulino.

Parecía que ambos equipos tendrían que conformarse con el empate, pero entonces hizo acto de aparición Ian Aliaga y con un cabezazo en el corazón del área le dio la victoria a los locales (84').

Con esta caída, los hispanos firmaron su tercer partido consecutivo sin ganar, estancándose en el sexto lugar con 35 puntos. Los albirrojos, en cambio, subieron hasta el 13° puesto con 24 unidades, seis por arriba de la zona de descenso.

Este domingo a las 15:00 horas, Curicó Unido visitará a San Marcos de Arica, mientras que Unión Española se verá las caras con Deportes Temuco a contar de las 20:30 del martes 15.

(Imagen: @curicounidocdp)

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